تراند اليوم : فنان مصري شهير بعد إصابته بالسرطان: اضطررت بعت سيارتي لأنفق على العلاج...

تفاجأ العديد من المتابعين بتصريحات أطلقها فنان مصري شهير بعد إصابته بالسرطان.

و كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب حقيقة بيع سيارته من أجل الإنفاق على العلاج من مرض السرطان .

وقال "عبد الوهاب" في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل

الإبراشي: "بسبب تلقيّ العلاج والظروف المادية الصعبة قررت ان أبيع سيارتي

وهو الامر الذى قام البعض بتأويله لاكثر من معنى وهو امر اغضبنى كثيرا خاصة

ان هذا ليس عيبا وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف: "بعد مرضي تعرضت لأزمة مالية لأنني متوقف عن العمل منذ فترة لكني سأعود قريبا بفيلم العنكبوت مع أحمد السقا".

