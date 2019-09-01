شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ماثيو ماكونهى إلى هيئة تدريس جامعة تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تعيين الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كأستاذ في كلية Moody للاتصالات، والتي تبدأ هذا الخريف، وهذا وقد أعلنت المؤسسة عن توظيف النجم من خلال تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وعلقت الأكاديمية على الصورة قائلة: "تقديراً لمهنيته واستثماره الشخصي في نجاح الطلاب".

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ومن المقرر أن ينضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالأذاعة والتليفزيون، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي مع أستاذ آخر، وهو سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.

ولد ماكونهي في أوفالد، تكساس وتخرج من جامعة تكساس في عام 1993، كما عمل فى أكثر من 50 فيلمًا، بما في ذلك Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " unilad ".