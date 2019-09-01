شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تكشف موقفها من تقديم جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سوسن بدر إنها تتمنى تقديم جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" بعد النجاح الذى حققه الجزءان السابقان خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها حتى الآن لم تعلم إذا كان هناك تقديم جزء آخر أم لا.

وأضافت أن السيناريست هانى كمال برع فى تقديم صورة المجتمع المصرى بشكل مميز لم يقدم قبل ذلك فى الأعمال الفنية، بالإضافة إلى مجهود الفنانين الذين شاركوا فى تقديم الأجزاء السابقة.

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وتم عرض الجزء الأول والثانى من مسلسل "أبو العروسة" وحقق نسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وكان ينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.