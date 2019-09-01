أنغام تحيى حفلاً غنائيا بالإسكندرية 19 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيا، يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف. ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياتها الشهيرة التى حققت نجاحا كبيرا منها، "هتقول لربنا إيه"، "سيدى وصالك"، "أكتبلك تعهد"، "ياريتك فاهمنى"، "نسياك"، "حتة ناقصة". يذكر أن آخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

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