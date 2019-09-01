بـ"جمبسوت أحمر".. مي سليم بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت مي في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية "جمبسوت" أحمر طويل، وشعر بني كيرلي طويل، كما ظهرت معها شقيقتها دانا حمدان في إحدى الصور.
يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، وإدوارد، إنتاج شركة سينرجي، وجار تصويره حاليا.
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