محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة أمينة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفلها الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في يوليو الماضي، وكشفت عن سبب تأجيل نشر الفيديو إلى الاَن.
وعلقت أمينة على الفيديو، قائلة:" من حفلات موسم جدة معلش نازلة متأخرة عشان الحفلات دى كانت قبل وفاة أختى بيوم".
وتابعت أمينة:" كانت حفلة جدة بالذات جميلة جدا شفت حفاوة استقبال وحب متبادل وكان لى الشرف الوقوف أمامكم شكرا المملكة العربية السعودية".
وكانت المطربة أمينة قد أحيت حفلين غنائيين الخميس 4 يوليو، والسبت 6 يوليو الماضي، بالمملكة السعودية، كما أدت مناسك العمرة قبل عودتها إلى القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أمينة تنشر فيديو من حفلها بالسعودية.. وتكشف سبب تأجيل طرحه إلى الاَن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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