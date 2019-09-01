نبيل الحلفاوي يطالب جماهير الأهلي بالحذر في أزمة رانيا علوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب الفنان نبيل الحلفاوي جمهور النادي الأهلي، بالحذر من غير المنتمين للقلعة الحمراء، ويستهدفون النفخ في النار في أزمة رانيا علوني، عضو مجلس الإدارة، بعد ردها على بعض الجماهير التي انتقدت المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "نخلي بالنا بقى.. من التعليقات اللي وصلتني عن موضوع رانيا علواني.. أكيد فيه أهلوية زعلوا، لكن الأكيد برضه إن كتير من اللي تداخلوا عاملين نفسهم أهلوية للنفخ في النار.. كلامهم بيكشفهم. ناخد بالنا".

وكان بعض المنتمين للنادي الأهلي قد وجهوا تغديرات للفنان نبيل الحلفاوي، يسألونه فيها عن رأيه فيما قالته علوني.

وكانت علوني قد ردت على بعض الجماهير، التي رفضت تعيين السويسري رينيه فايلر، مديرا فنيا للأهلي واعتبرته دون المستوى، وهاجمتها، حتي أن بعضهم طالبوا باستقالة المجلس بسبب تعليقاتها.

واعتبر البعض أن ردود علوني كانت حادة، ولا تجوز من عضو بمجلس إدارة النادي الأهلي.

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وأوضحت علوني في مداخلة مع برنامج الحكاية، على قناة mbc مصر: "كنت أبدي إعجابي على تويتر بنتائج مصر في دورة الألعاب الإفريقية، فتعرضت لسباب غير مبرر من الجماهير بسبب مدرب الأهلي".

وأضافت: "قلت إن كرة القدم لا تعيش أفضل أحوالها مقارنة بالألعاب الأخرى من أجل مساندتهم وضرورة تشجيعهم، واضطريت للرد على تلك الجماهير الغاضبة لمطالبتهم بالتعبير عن رأيهم بأدب".

وتطرقت علواني للحديث عن رينيه فايلر المدرب الجديد للأهلي قائلة: "لا أعرفه من الأساس، أنا لاعبة سباحة، هل سأتخذ قرارًا يخص كرة القدم في مجلس إدارة يتواجد به الكابتن محمود الخطيب؟".

وأكملت: "سأقوم بغلق حسابي على تويتر الذي يجلب الإزعاج، كان هناك خمسة مدربين معروضين علينا لكني لم أعرف الأفضل بينهم لأنني لا أملك الرؤية الفنية".

وأتمت: "انزعجت ممن طالبني بتقديم استقالتي ومن قالوا لي (روحي على المطبخ)، للعلم أنا أجيد الطبخ جيدا، من يريد النقد ينتقد بأدب واحترام، فقط كنت أطلب مساندة الشباب الرياضيين الذين رفعوا رؤوسنا أمام العالم".