"قصة وفاتها بدلا من أنيس منصور.. وأب وديانة غير معروفين".. حكايات كاميليا في ذكراها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

4 سنوات هو عمر الفنانة كاميليا، التي رحلت في 31 أغسطس عام 1950، في حادث طائرة.

ورغم أن 4 سنوات فترة قليلة، لكنها استطاعت أن تكون إحدى نجمات الوسط الفني في مصر، ليزيد وفاتها من الجدل، ويظل السؤال حتى اليوم عن وفاتها دون إجابة.

وفي السطور التالية معلومات عن كاميليا.

- ولدت في ديسمبر 1919 في محافظة الإسكندرية.

- والدتها مسيحية مصرية على المذهب الكاثوليكي.

- لا توجد معلومة محددة عن والدها، بالإضافة إلى عدم وجود معلومة محددة عن وجود علاقة زواج بين والدتها ووالدها.

- لكن في النهاية نُسبت لصاحب محل مجوهرات يهودي الديانة اسمه "فيكتور ليفي كوهين".

- بعض المصادر تشير إلى أن اسمها الأصلي يشير إلى أن والدها يهودي الديانة.

- تشير مصادر أخرى إلى أن تعميد أمها لها كان ذلك سبب الخلاف بينها وبين زوجها، ما أدى إلى انفصالهما.

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- قدمها لأول الفنان يوسف وهبي في فيلم القناع الأحمر، الذي أخرجه وكان من بطولة سراج منير وبشارة واكيم وفاتن حمامة.

- قدمت في العام نفسه فيلما مع المخرج عز الدين ذو الفقار، هو "الكل يغني" بطولتها مع أميرة أمير وهاجر حمدي وإسماعيل يس ونجاة وحسن فايق وفؤاد شفيق.

- استطاعت أن تقدم 20 فيلما في الفترة ما بين 1947 حتى 1950.

- في 31 أغسطس 1950 انتشر خبر تحطم طائرة مصرية، وما بينهم الفنانة كاميليا.

- حكى الفنان أنيس منصور في مقاله "ماتت هي لأحيا أنا" أنه كان مسافرا على الطائرة ذاتها، لكنه تنازل عن مقعده لها.

- في مقاله أوضح أن مرض ألم بوالدته، جعله يعود لشركة الطيران لإعادة التذكرة، فوجد كاميليا هناك وتريد أن تسافر، فتنازلت عن مقعدي لها.

- أحبها الملك فاروق كثيرا، وتشير بعض الروايات إلى أن الملك هدد الفنان رشدي أباظة، ليبتعد عنها.

- ورغم أن حوادث الطيران تحدث بين حين وآخر، لكن البعض قال إن الملك فاروق هو من قتلها انتقاما منها، وبعض الآخر أشار إلى تورط الموساد في قتلها، بينما أشار فريق ثالث إلى أن الحرس الملكي قتلها دون علم فاروق.

- في عام وفاتها قدمت كاميليا 7 أفلام: بينها قمر 14، والمليونير، والعقل زينة، وبابا عريس.

- عثر على جثمانها وأعيدت إلى الإسكندرية وصلت عليها والدتها في كنيسة القديس يوسف.