شاهد.. مريم صالح تحيى حفلاً غنائياً في درب 1718

تحيى الفنانة مريم صالح حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، في درب 1718، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في

تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 107 جنيهًا.

يذكر أن الفنانة مريم صالح طرحت

سابقاً ألبوم بعنوان "الإخفاء"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "إيقاع مكسور"، "نفسي ف عقلي"، "ماكونش وأكون"، "عايز أوصل"، "متحف فنون الغش"، "وشوش الليل"، "مزيكا و خوف"، "كنت رايح".