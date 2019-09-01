قبل طرحها.. تفاصيل وكلمات أغنية "السلطان" لـ محمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "السلطان"، وهي من كلمات و ألحان أحمد شيكو، و توزيع سمسم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال أيام على قناة روتانا الرسمية.

وكلمات أغنية "السلطان": "العبد لله السلطان السلطان السلطان أنا عارف اني اسم شاغل كل الحاقدين وحب الناس لكن بحب أشوف المعجبين شايف اني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين أحلى من غير سقف التطور من صفاتي في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش

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ومن ناحية آخر يستعد النجم محمد رمضان لطرح مجموعة جديدة من الأغاني منها: "الكوماندا"، و "العقرب"، ومن المقرر طرح الأثنين أو واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة، بعد تصوير الكليب الخاص بها، ويتعاون به مجدداً مع المخرج حسام الحسيني، بالإضافة إلى الأغنيتين "فيرزاتشي"، و "كازانوفا"، والمقرر طرحهما فيما بعد.

ويتعاون النجم محمد رمضان بأغانيه الجديدة مع مجموعة جديدة من مؤلفي وملحني أغاني المهرجانات، إلى جانب محمد الفنان، إسلام الأبيض، فانتا، شناوي، إسلام مونتي، رامي المصري، وفريق المدفعجية.