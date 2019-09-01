يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "السلطان"، وهي من كلمات و ألحان أحمد شيكو، و توزيع سمسم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال أيام على قناة روتانا الرسمية.
وكلمات أغنية "السلطان": "العبد لله السلطان السلطان السلطان أنا عارف اني اسم شاغل كل الحاقدين وحب الناس لكن بحب أشوف المعجبين شايف اني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين أحلى من غير سقف التطور من صفاتي في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مشفاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل مكمل لسة في الطريق عمال أماطل أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة العبد لله السلطان السلطان السلطان أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي، ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني أنا بجري بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة نمبر ون ح يفضل دايماً اسمي في البطاقة نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي انك مشغول باسم الدادا للناجح خطتي نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة العبد لله السلطان السلطان السلطان".
ومن ناحية آخر يستعد النجم محمد رمضان لطرح مجموعة جديدة من الأغاني منها: "الكوماندا"، و "العقرب"، ومن المقرر طرح الأثنين أو واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة، بعد تصوير الكليب الخاص بها، ويتعاون به مجدداً مع المخرج حسام الحسيني، بالإضافة إلى الأغنيتين "فيرزاتشي"، و "كازانوفا"، والمقرر طرحهما فيما بعد.
ويتعاون النجم محمد رمضان بأغانيه الجديدة مع مجموعة جديدة من مؤلفي وملحني أغاني المهرجانات، إلى جانب محمد الفنان، إسلام الأبيض، فانتا، شناوي، إسلام مونتي، رامي المصري، وفريق المدفعجية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحها.. تفاصيل وكلمات أغنية "السلطان" لـ محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.