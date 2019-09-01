شاهد.. البوسترات الرسمية لنجوم "قيد عائلي 2" قبل عرضه

تبدأ الشركة المنتجة لمسلسل "قيد عائلي" بعرض الجزء الثاني من المسلسل يوم الأثنين 2 سبتمبر الجاري، بعرض حلقات مجمعة من أحداث حلقات الجزء الأول، على أن يتم عرض الحلقات الجزء الثاني منه بداية من يوم السبت 7 سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر الأحداث بداية من الحلقة الـ 26.

ومسلسل "قيد عائلي 2"، من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد

نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبد العزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، والمقرر أن يبدأ الصراع من جديد في الجزء الثاني، لما أنتهى إليه في الجزء الأول.

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