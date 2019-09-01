خاص الفن-زينة مكي:رفضت المشاركة بديو المشاهير وأحب المشاركة برقص النجوم

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة ​زينة مكي​ انها تتحضر لاصدار اغنية جديدة خاصة بها مؤكدة ان موهبة الغناء والشغف موجودان منذ سنوات لديها لكنها بشكل عام تخجل من الغناء على المسارح، واضافت ممازحة: "لن اصبح مطربة العالم العربي لكني سأقدم اغنية تليق بي واحضرها حاليا مع مايك ماسي".

وعما اذا كان من الممكن ان تشارك ببرنامج ديو المشاهير اشارت زينة:"عرض علي سابقا المشاركة ورفضت لاني اخجل من الغناء على المسرح وقد اشعر بالتوتر وافضّل الرقص، فانا درست وتمرست بالرقص منذ 7 سنوات واحبه".

وهل تشارك زينة ببرنامج "رقص النجوم"؟ اجابت: "طبعا اذا عرض علي المشاركة اقبل على الفور".