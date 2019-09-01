ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة زينة مكي انها تتحضر لاصدار اغنية جديدة خاصة بها مؤكدة ان موهبة الغناء والشغف موجودان منذ سنوات لديها لكنها بشكل عام تخجل من الغناء على المسارح، واضافت ممازحة: "لن اصبح مطربة العالم العربي لكني سأقدم اغنية تليق بي واحضرها حاليا مع مايك ماسي".
وعما اذا كان من الممكن ان تشارك ببرنامج ديو المشاهير اشارت زينة:"عرض علي سابقا المشاركة ورفضت لاني اخجل من الغناء على المسرح وقد اشعر بالتوتر وافضّل الرقص، فانا درست وتمرست بالرقص منذ 7 سنوات واحبه".
وهل تشارك زينة ببرنامج "رقص النجوم"؟ اجابت: "طبعا اذا عرض علي المشاركة اقبل على الفور".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-زينة مكي:رفضت المشاركة بديو المشاهير وأحب المشاركة برقص النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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