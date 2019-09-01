ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان المخرج ​محمد شاكر خضير​ قام بتوقيع عقد مسلسل جديد و سيكون المسلسل خارج السباق الرمضاني و حتى الان لم يستقر على الابطال.

والاسم الحالي للمسلسل هو "كل يوم جمعة" .

الجدير بالذكر ان محمد شاكر خضير من المخرجين المميزين بمصر و من اهم اعماله مسلسلات "طريقي" و "جراند هوتيل" و "لا تطفئ الشمس" مع الممثلين ميرفت و محمد ممدوح.

كما قام بإخراج المسلسل القصير "عرض خاص"، ويعد فيلم "هاتولي راجل" هو أول تجربة له على اﻹطلاق في الأفلام الروائية الطويلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-محمد شاكر خضير يتعاقد على مسلسل خارج رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.