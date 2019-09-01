ميرنا وليد - بيروت - أوشك الفنان المصري ​هاني شاكر​ على الإنتهاء من ألبومه الجديد والذي قرر طرحه مع نهاية العام الجاري وقد علمنا بأنه قرر السفر إلى ​لبنان​ من أجل تصوير البوستر الدعائي الخاص بالألبوم والذي يرغب في أن يكون بأحدث تقنية تتماشي مع العصر الحالي ، في ظل حالة التغيير التي يشهدها السوق حيث يرغب في تغيير يتناسب مع ما يقدمه من اغنيات ، كما يرغب أيضا في عمل نيولوك جديد .

من ناحية أخرى فهاني شاكر قرر طرح الألبوم على طريقة الكثير من الفنانين على أن يطرح أغنية كل اسبوع وبشكل منفصل وسيقوم ايضا بتصوير ثلاث اغنيات منه بطريقة الفيديو كليب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - هاني شاكر في لبنان لهذا السببخاص الفن-زينة مكي:رفضت المشاركة بديو المشاهير وأحب المشاركة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.