بالصور-إطلالات براد بيت وسكارليت جوهانسون والعديد من النجوم والنجمات في مهرجان الندقية"سوبر مان"...

ميرنا وليد - بيروت - شهدت السجادة الحمراء في ​مهرجان البندقية​ السينمائي الدولي بدورته الـ76 العديد من الإطلالات حتى الآن.

ويقام المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 28 آب/أغسطس الجاري و7 أيلول/سبتمبر القادم.

كما تعددت الإطلالات خلال وصول النجوم والنجمات إلى "فوتوكول" الأفلام، وخلال وصولهم إلى البندقية استعداداً للمهرجان.

ومن بين إطلالات الرجال نورد لكم إطلالات موراتان موسلو، ​براد بيت​، نيكولاس هولت، آدم درايفر، أنتوني ماكي وجاك أوكونيل.

أما من بين الإطلالات النسائية فنورد لكم إطلالات ستايسي مارتن، مارتا هانت، جولييت بينوش، جاسمين ساندرز، ايزابيلي فونتانا، ميل بي، صوفيا ريتشي، Zhong Chuxi، لوريدانا سالانتا، اليونورا كاريسي، كانديس سناويبويل، ايلسا هوسك، ايمان، كاثرين دونوف، نيكول وارن، لايدي كيتي سبنسر، باربارا بالفين، ستايسي مارتن، غابريل كونيسيل، ني ني، ألساندرا ماستروناردي، باولا توراني، بيلي بايبر، مادالينا دوروفتي، هوفيت غولان، Madalina Diana Ghenea، كايت أبتون، Anais Gallagher، ليف تيلر، لورا ديرن، Ruth Negga، ​سكارليت جوهانسون​، كارولينا دور، باربارا بالفين، ماريكا بيليغرينيلي، سارا سامبايو، Tamara Kalinic، فانيسا غاليبولي، فيرونيكا فيرارو، أنابيل واليس، Madisin Rian، مارغاريت كالي وكريستين ستيوارت.

لمشاهدة ألبوم الإطلالات كاملاً،إضغط هنا.