كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 03:52 صباحاً - استعرضت الفنانة سما المصري “تي شيرت” جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، مبدية عدم اعجابها به، لتنصح متابعيها بعدم شراء الثياب “اونلاين”.
وظهرت سما المصري في الصورة التي التقطت من الخلف بالـ “تي شيرت” الشفاف وعلقت ساخرة: “دي آخره اللي يشتري من الon line مش عايزه اقولكم من قدام المنظر عامل اذاي…خلوها مفاجاه ….المهم دا منظري دلوقتي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري بقميص شفاف: “مش حاقولكم المنظر من قدام عامل ازاي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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