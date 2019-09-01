شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. عرض أولى حلقات مسلسل "بحر" لـ ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فضائية الحياة غداً الاثنين فى السابعة مساء أولى حلقات مسلسل "بحر"، الذى يشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى، وينتمى إلى الدراما الصعيدية، ويقدمها بشكل مختلف ويضم عددا من النجوم وتم طرح برومو العمل الأسبوع الماضى، وحقق نسب مشاهدة عالية واحتوى على مشاهد كثيرة من الإثارة والتشويق.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد يتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.