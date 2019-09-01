ابن سميرة سعيد لا يستطيع منافسة والدته بتمارين الجيم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتمتع النجمة المغربية سميرة سعيد بلياقة بدنية تحسدها عليها الكثيرات، فرغم تجاوزها الـ60 من عمرها، تحتفظ الديفا برشاقة وحيوية فتاة بالعشرينات.

وبالإضافة للحمية الغذائية الصحية التي تتبعها سميرة، تحرص النجمة المغربية على ممارسة أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية.

شادي نجل سميرة الوحيد، فاجأ متابعيه بمقطع فيديو عفوي، ظهر فيه برفقة والدته داخل إحدى صالات الجيم الرياضية، خلال ممارستهما لتمرين رياضي قوي، وفيه بدت الفنانة أقوى من ابنها، حتى أن الأخير داعب فانز الديفا معلقاً على الفيديو: “عندما تكافح لمواكبة أمك”.

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من ناحية أخرى، انتهت سميرة سعيد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “إنسان آلي” من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر أن تطرحها الفنانة المغربية ضمن ألبومها الجديد.

يُذكر أن سميرة سعيد انضمت للجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه المقبل، وذلك إلى جانب النجم المصري محمد حماقي، الفنانة الإماراتية أحلام، والسوبر ستار اللبناني راغب علامة.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها “مدلع”، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.