شريف منير يرتدي «تي شيرت» محمد صلاح في حفله بمكتبة الإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيا الفنان المصري شريف منير حفلا كبيرا مع فرقته “نوستالجيا”، في مكتبة الإسكندرية يوم الخميس 29 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.

الفنان المصري شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها مرتديا “تي شيرت” لاعب الكرة المصري محمد صلاح.

شريف كشف سبب ارتدائه لـ “تي شيرت” صلاح، بقوله: “من حفل مكتبة الإسكندرية .. سبب تي شيرت محمد صلاح .. أولا بحبه.. ثانيا : طلبت التيشرت منه عن طريق صديق مشترك .. بعتهولي.. ثالثا : بدعمه”.

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وعبر عن سعادته الشديدة بنجاح الحفل، قائلا: “الحمد لله .. كانت حفلة موفقه بمكتبة الإسكندرية .. بشكر كل الشباب منظمي الحفل . وبشكر الجمهور السكندري على حُسن الإستماع و الإستقبال”.

يذكر أن الفنان المصري شريف منير هو مؤسس فرقة “نوستالجيا”، وجاء ذلك الاسم لأنها تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقي الثمانينيات والتسعينيات.

شريف قدم الكثير من الأغاني مع فرقة “نوستالجيا”، خلال برنامجه “أنا وبنتي” الذي يقدمه علي قناة on E مع ابنته أسما شريف منير، حيث يترأس شريف الفرقة بالعزف علي آلة الدرامز.