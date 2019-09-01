شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا ببيروت 22 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لحفل غنائى يوم 22 من شهر سبتمبر المقبل فى بيروت بلبنان، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانية المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله"، كما يستعد أيضاً لإحياء حفل غنائي في الأردن، يوم 27 سبتمبر المقبل.



ناصيف زيتون

من ناحية أخرى يواصل ناصيف نجاح بأغنية "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

يذكر آن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" هذا على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".