شكرا لقرائتكم خبر عن استنوا مفاجأة.. هكذا شوقت رانيا منصور متابعيها حول دورها فى نصيبي وقسمتك 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة رانيا منصور متابعيها على السوشيال ميديا حول دورها فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" حينما قامت بنشر صورة لها من كواليس العمل، وعلقت عليها: "كواليس تصوير مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث استنونى فى دور فرح واستنوا مفاجأة".



رانيا منصور

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يذكر أن الجزء الأول والثاني من مسلسل "نصيبى وقسمتك" حققا نجاحاً كبيراً أثناء عرضهما مما شجع القائمين عليه فى عمل جزء ثالث من المسلسل الذى يقوم بتأليفه عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

جدير بالذكر أن رانيا منصور شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ابن اصول" مع حمادة هلال فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، حيث لعبت فيه دور زوجة حمادة هلال تعانى من أزمات بسبب حماتها.



رانيا منصور وحمادة هلال