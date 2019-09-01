ليالي الصيفية| ريم البارودي في حمام سباحة وميريام فارس تستمتع بالشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر. نرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس باللون الأبيض أمام البحر.

أحمد داش

نشر الفنان الشاب أحمد داش صورة جمعته بأسرته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهروا فيها أمام البحر.

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر.

اَيتن عامر

شاركت الفنانة اَيتن عامر جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بملابس الصيف ونظارة شمسية داخل سيارتها في أحد الأماكن الساحلية التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.

فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، أثناء الاستمتاع بإجازتها في إيطاليا.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ظهرت ريهام في الصورة بملابس الصيف، مرتدية قبعة.

كريم محمود عبدالعزيز

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز جمهوره صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بأحد المدن الساحلية.

درة

نشرت الفنانة درة صورًا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أمام البحر.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من إجازتها الصيفية في لبنان.

نرمين ماهر

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نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في القاهرة، وظهرت نرمين في الصورة على متن يخت في البحر.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها ، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال في إحدى الدول الأوروبية.

ياسمين غيث

شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها، عبر "إنستجرام"، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية في مصر.

عمرو يوسف

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره بصورة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة من إجازته الصيفية التي يقضيها.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال ونظارة أمام حمام سباحة.

إيمان العاصي

شاركت الفانة إيمان العاصي جمهورها على "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بإطلالة صيفية أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في موناكو.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد صورة له داخل حمام سباحة، عبر حسابه على "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، وعلق: "إن شاء الله انتظروا قريبًا وشي".

سارة شاهين

نشرت سارة شاهين، زوجة الفنان عمرو واكد، صورة لها على متن يخت في البحر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائها إجازتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية>

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض، في أحد الأماكن الساحلية، التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل حمام السباحة، بأحد فنادق القاهرة، وارتدت نظارة شمسية.

خالد عليش

شارك الفنان خالد عليش جمهوره صورة له على متن قارب في البحر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته الصيفية في إسبانيا، وعلق: "قلبك بحر مالح". ​