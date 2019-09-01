الهضبة رفقة دينا الشربيني وديانا حداد بالأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي قبعة.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شال" على رأسها وسط الطبيعة.

رشا شيحة

نشرت رشا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة شقيقتها.

ديانا حداد

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نشرت المطربة ديانا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا أسود اللون.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "بحب المسرح".

هيدي كريم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، على طريقة "سليفي"، وهي تقود سيارتها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة أنيقة.

نانسي عجرم

نشرت المطربة نانسي عجرم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"نيو لوك" جديد، نال إعجاب متابعيها.

نسمة محجوب

نشرت المطربة نسمة محجوب صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. ​