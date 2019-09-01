جمعهما عملان.. 15 معلومة عن ولاء الشريف وماجد الشرقاوي أحدث عروسين في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة ولاء الشريف بخطبتها على الفنان ماجد الشرقاوي، ونشرت صورة تجمعها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت كل منهما صورة من خطبتهما، عبر حسابهما على "إنستجرام".. ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز المعلومات عنهما..

ولاء الشريف

-تخرجت في معهد الفنون المسرحية 2011.

- أول أعمالها كان فيلم مذكرات مراهقة، مع إيناس الدغيدي في عام 2001.

- قدمت أكثر من 30 عملا بين السينما والتليفزيون.

- مسلسل أبو العروسة، الذي عرض الجزء الأول منه في 2017، حقق لها شهرة كبيرة، إذ جسدت دور العروسة "زينة".

- من أبرز أعمالها "سجن النسا، الزوجة التانية، بعد البداية، ابن القنصل، كليفتي".

- طاردتها شائعات الارتباط بالفنان محمود حجازي، وقت عرض المسلسل، خاصة أن حجازي وقتها كان منفصلا عن زوجته الحالية أسما شريف منير، وهو ما نفياه بشدة وقتها.

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- آخر أعمالها كان مشاركتها في فيلم الفيل الأزرق 2، الذي يعرض حاليا في دور العرض، وحقق قرابة 90 مليون جنيه.

- لديها أكثر من مليون و200 ألف متابع عبر حسابها على إنستجرام.

ماجد الشرقاوي

- درس التمثيل في فرنسا

- بدأ حياته الفنية في عام 2013 من خلال مسلسي "الوالدة باشا، ونكدب لو قلنا مابنحبش".

- شارك في 13 عملا في 6 سنوات، من أبرزها جبل الحلال، حلاة روح، البيوت أسرار، العهد.

- شارك في فيلمين وهنا "سكر مُر" و"يا تهدي يا تعدي".

- آخر أعماله كان مسلسل رسايل 2018.

- آخر الأعمال التي عُرضت له مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي عرض قبل رمضان الماضي.

وجمع ولاء الشريف وماجد الشرقاوي عملان هما مسلسل نوايا برئية "2016"، يا تهد ي يا تعدي "2017".