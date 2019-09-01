"الشرف مش بالقتل".. نانسي وإليسا ونجوم الفن يعلقون على مقتل إسراء غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع قصة قتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب، التي توفيت أول أمس الخميس، بمدينة ساحور بمحافظة بيت لحم نتيجة التعذيب من ذويها.

.كما أثارت قصة إسراء غضب وحزن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص والتي وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك، وأطلق عدد من المتابعين هاشتاج "كلنا إسراء غريب".

ووفقا لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت قصة #إسراء_غريب حين تقدم شاب لأسرتها لخطبتها، ثم خرجت برفقته وشقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أعمق في أحد مطاعم المدينة، وقاموا بالتقاط فيديو قصير وتم نشره عبر "إنستجرام"، إلا أن ابنة عمها التي شاهدت المقطع قامت بإبلاغ والدها وأشقائها والتحريض على الفتاة؛ بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران.

ولاحقًا، قام زوج شقيقتها وأشقائها بضربها ضربًا مبرحًا، متسببين لها بكدمات وإصابات في عمودها الفقري، تسببت لها بالدخول للمستشفى، وبعدها تم فسخ خطبتها من الشاب، وفق معلومات متداولة.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل، أن عائلتها لم تكتف بذلك، بل لحقت بها إلى المستشفى حيث أدعى زوج أختها وشقيقاها ووالدها أن عليهم "استخراج الجن منها"، فقاموا بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مجددًا، دون أي تحرك من فريق المستشفى، في حين اكتفت إحدى الممرضات بتسجيل صوت صراخها واستغاثتها، وبعد أن خرجت من المستشفى، قام شقيقها العائد من كندا بالتهديد بقتلها، حيث كان أول ما قام به بعد خروجها أن ضربها على رأسها، فدخلت في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة.

ونعرض لكم أبرز تعليقات النجوم على قصة إسراء غريب

نانسي عجرم

كتبت الفنانة نانسي عجرم ، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " الشرف مش بالقتل، الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف".

وتابعت نانسي:" كلنا إسراء غريب، واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحاسب، هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها".

ماريتا الحلاني

وكتبت ماريتا الحلاني ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"،: " قال جريمة شرف قال! وين الشرف بالموضوع؟ هيدا اسمو إجرام، شرفك بأخلاقك! مش عند بنتك أو أختك أو زوجتك".

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وتابعت ماريتا: " إنتي ملاك يا إسراء، حياتك رخيصة عندهم بس غالية علينا كتير، الله يرحمك وياخذلك حقك".

نسرين طافش

وعلقت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: " نحن لا نعيش في مجتمع واحد بل بين مجتمعات و كل مجتمع له الأحقية في الوجود على تباين أفكار مجتمع عن آخر .. الا مجتمع واحد في منتهى الخطورة مبني على العنف و الغاء الآخر إنه مجتمع الجهل الذي لا دين له ولا ملّة .. من يرتكب جريمة تحت مسمى (الشرف) .. لا شرف له ".

إليسا

فيما علقت الفنانة اليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " ما في شئ بيبرر القتل، ما شي أبدا أبدا أبدا. والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية. بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلو كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة. القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب".

ماجى بو غصن

وكتبت الفنانة ماجي بو غصن عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة : " ما في شي اسمه جريمة شرف والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شي اسمه جريمة قتل والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان. الله يرحم روحك يا اسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب امرأة".

سولاف فواخرجي

كما نشرت الفنانة سولاف فواخرجي صورة إسراء، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت:" كان يا مكان ، بكل زمان بهاد المكان ، بنت كل ذنبها انها خلقت بنت ... ولدت ضحية ، ووعيت متهمة ، كبرت عار، وعاشت كل عمرها لتقدم وثائق الشرف ".

وتابعت : " مو لربها ، للأسف ، وانما لاخواتها ومجتمعها اللي خلقوا ومعهم اختام إلهية على صكوك الشرف وحسن السير والسلوك ، بنت كل ذنبها انها حبت متل أي بنت، متل أي إنسان، بنت والبنت أم كيف ممكن ينقتل مخلوق انخلق بقلبه أم ".

وأضافت سولاف: " وإسراء وحدة من بناتنا المذنبات أنهم انولدوا ببلادنا ، راحت بكل بساطة ، لانو شرف اخواتها أهم من حكم الله بالقتل".

وتابعت:" لوين رايحين ؟ أو لوين ولوين راجعين ؟ # إسراء غريب ، شهيدة انعدام الإنسانية ، انعدام الدين ، انعدام الاخلاق ، انعدام الرحمة، انعدام كل شيء، اسراء لروحك الرحمة والسلام ، وتوتة توتة خلص الحب ، ولا كمل الحلم ولا الحدوتة".

نادين نجيم

وكتبت الفنانة نادين عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر": " ما في شي اسمه جريمة شرف والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شي اسمه جريمة قتل والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان، الله يرحم روحك يا إسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب امرأة".