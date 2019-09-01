لقطات ترصد حصول روان بن حسين على جائزة عالمية.. ورد فعلها جنوني

كشفت لقطات عن حصول الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين على جائزة عالمية مؤخراً، حيث استعرضت لحظة تكريمها من خلال مقطع فيديو عبر “سناب شات” أظهر رد فعلها بوضوح، كما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستقرام”، ووجهت من خلاله كلمة لمتابعيها.

ونشرت روان بن حسين صورتها وهي تحتضن الجائزة التكريمية بيديها، بالإضافة لباقة ورد ضخمة، حيث كتبت في منشور احتفالها بالجائزة عبر “انستقرام”: “وعطووووووني جااااائزه افضل مدوّنه في الجمال! رفعت راسكم ولا لا هالرحلة تجربه ماراح تتنسى اكيد شكراً لوزارة السياحة الاوزباكستانيه والمؤتمر العالمي لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدة أنها تسلمت الجائزة في حدث World Influencers Congress السنوي للمدونين والذي تم إقامته مؤخراً في أوزبكستان.

كما أظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها الفاشينيستا الكويتية عبر حسابها على “سناب شات”، مدى فرحتها الجنونية بهذا التكريم العالمي، حيث ظلت تصرخ بشكل متكرر وقت الإعلان عن فوزها، حيث قالت إنها تتمنى أيضاً أن تفوز بجائزة أخرى تم ترشيحها لها مؤخراً وسيتم الإعلان عن الفائز بها في شهر نوفمبر المقبل في موناكو في فرنسا.