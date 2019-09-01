شاهد: فستان نوال الكويتية يعرضها لموقف محرج في السعودية وهكذا تم إنقاذها

تسبب فستان الفنانة نوال الكويتية في وضعها في موقف محرج في السعودية، وذلك بعد تداول فيديو قصير كشف صعوبة حركتها بفستانها الطويل والثقيل، وذلك عند لحظة وصولها حفلها التابع لمهرجان السودة.

ظهرت نوال الكويتية في الفيديو وهي ترتدي عباءة تعلو فستانها الأنيق، ولكنها وضعت في مأزق عندما وجدت صعوبة في السير بالفستان نظراً لطوله وثقله، ليسرع أحد الرجال القائمين على الحفل في الحال لحمل فستانها من الخلف، حتى يسهل عليها الحركة.

تفاعل رواد مواقع التواصل بقوة مع فيديو نوال الكويتية، ولحظة توترها بسبب فستانها، لتنهال التعليقات الطريفة التي شبهت الموقف بلحظة تعثر العروس بفستان زفافها.

من جهة أخرى، أعربت نوال الكويتية عن توترها فور صعودها على خشبة مسرح طلال مداح، لتقول لجمهور الحفل: ” أعذروني متوترة، عسى الله يدوم عز بلدكم”.

كما حرصت نوال الكويتية على معايدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حفلها، فطلبت من الجمهور أن يمسكوا العصا المضيئة وقالت: ” ثم عايدت ولي العهد متمنية له الصحة وطول العمر، ليصيح الجمهور بقوة بعد كلماتها.

وأضافت نوال الكويتية في الميكرفون أن اليوم هو عيد ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعية الله أن يطيل في عمره، وأن يديم الله النجاحات التي حققها ويظل دوماً مصدر فخر لهم.