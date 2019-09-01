بالفيديو.. محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لـ "عمرو دياب"

وجه المنتج محمد محمود عبد العزيز رسالة شكر للنجم عمرو دياب، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلال النجم عمرو دياب، وهو يغني.

وعلق الفنان محمد محمود عبد العزيز قائلاً: "عمرو دياب.. بس كده.. ماعنديش تعليق يناسب تاريخه، يكفى انه موجود فى كل ذكرى و كل حدث فى حياتنا اياً كان حب، هجر، فراق، وجع، ماضى، حاضر ..شكراً عمرو دياب.. اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".

يشار إلى أن النجم عمرو دياب كشف

مؤخراً عن أغنيته "أنا بشتاق"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أنه يستعد لطرح ألبومه "أنا غير"، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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وكلمات أغنيه "أنا بشتاق": "أنا بشتاق كل يوم ياما قالولى كلام عنها مش هيفيد، بس أنا عارف أن اللي بقوله واصلها أكيد، لازم تعرف أنى حباببها وهى بعيد، وأنا غرامها لسه فى قلبى، مرت ليالي وسنين ونفس الاشتاق معًا صورتها كل يوم وهى عارفة

".

ويستعد المنتج محمد محمود عبد العزيز لبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل" قيد عائلي" يوم الأثنين 2 سبتمبر الجاري، بعرض حلقات مجمعة من أحداث حلقات الجزء الأول، على أن يتم عرض الحلقات الجزء الثاني منه بداية من يوم السبت 7 سبتمبر.

والمسلسل من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، بالإضافة إلى باقة من ألمع نجوم الفن.