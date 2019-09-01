بإطلالة زرقاء.. نوال الكويتية توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة نوال الكويتية رسالة لجمهورها، حيث نشرت صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة نوال الكويتية من خلال الصور بإطلالة زرقاء خاطفة بها الأنظار، معبرة عن سعادتها بنجاح حفلها، قائلة: "تشرفت بغنائي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها .. واستمتعت بحضور هذا الجمهور الأكثر من رائع .. أسعدتوني الله يسعدكم ..وأحب أشكر كل الإعلاميين والصحفيين اللي اهتموا بتغطية الحفل".
وكانت الفنانة نوال الكويتية قدمت من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها، كما حرصت على تهنأت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حفلها، فطلبت من الجمهور أن يمسكوا العصا المضيئة، ثم قالت في الميكرفون: "أن اليوم هو عيد ميلاد
يذكر أن الفنانة نوال الكويتية طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "قسم وسمعني"، وهي من كلمات فيصل السديري، و ألحان سهم، و توزيع رأفت، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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