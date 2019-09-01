كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف هنأ باسل الزارو الملكة رانيا بعيد ميلادها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الفنان باسل الزارو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" الملكة رانيا بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الفنان باسل الزارو صورة له برفقة الملكة رانيا وعلق: "‏كل عام وجلالتك بألف خير".

يذكر أن باسل ألزارو شارك فى مسلسل "نسر الصعيد" بجانب محمد رمضان حيث أدى باسل دور شقيق الممثلة درة زوجة الضابط زين الذي يلعب دوره محمد رمضان.

وشارك باسل في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "هذا المساء" مع اياد نصار وأروى جودة وحنان مطاوع، إخراج تامر محسن.

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