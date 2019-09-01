- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن فرح إبراهام تصطحب ابنتها صوفيا بعرض فيلم J’Accuse بمهرجان فينسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة العالمية فرح إبراهام ضيفة خاصة على "Venice Film Festival" مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ76، وقد خطفت نجمة Teen Mom البالغة من العمر 28 عاما الأنظار نحوها بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها عرض فيلم "J’Accuse" الذى أقيم فى "Sala Grande" بفينسيا فى إيطاليا.
وحرصت فرح إبراهام على اصطحاب ابنتها صوفيا البالغة من العمر 10 سنوات معها بالعرض.
ويعد هذا هو الحضور الأول لفرح إبراهام بفعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، وهو والحد من أهم وأشهر الأحداث الفنية فى العالم.
فرح ابراهام وابنتها
فرح ابراهام وابنتها
فرح ابراهام وابنتها
فرح ابراهام وابنتها
كانت هذه تفاصيل خبر فرح إبراهام تصطحب ابنتها صوفيا بعرض فيلم J’Accuse بمهرجان فينسيا السينمائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.