شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يستكمل تصوير "روحين فى زكيبة" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "روحين فى زكيبة" خلال 10 أيام فى الديكور الرئيسى للعمل حيث تم الانتهاء من تصوير عدد كبير من مشاهد العمل المقرر طرحه خارج السباق الرمضانى ويقدم من خلاله شخصية مختلفة عن أعماله السابقة.

مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذى يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وتسليط الضوء عليهم.

وشارك صلاح عبدالله مؤخرا فى مسلسل "هوجان" من بطولة النجم محمد عادل امام وكريم محمود عبدالعزيز، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .