رنا سماحة الى بيروت لتصوير “أميرة الحب” مع هذا المخرج

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Aug 31, 2019
تضع الفنانة رنا سماحة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، اللمسات النهائية على الاغنية الجديدة التي تحمل عنوان “أميرة الحب”، كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع سوات ايدوجان. وهو التعاون الاول بينه وبين شركة لايف ستايلز ستوديوز.
وكشفت “سماحة” انها استلمت النسخة النهائية من الأغنية وستتوجه الى لبنان لتصويرها مع المخرج عادل سرحان.
وكتبت رنا سماحة: “بعد التسجيل والانتهاء من مرحلة الmix مع مهندس الصوت المصري ياسر انور تم استلام النسخه النهائية الـmaster
لأغنية “أميرة الحب” من مترو بوليتان لندن وجاري الاستعداد للسفر الى لبنان لتصوير الفيديو كليب مع المخرج اللبناني عادل سرحان”.
وكانت رنا قد حمّست جمهورها على الطبخة الفنيّة التي يتم التحضير لها حالياً، وكتبت Boom من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
وكانت شركة الانتاج وعن طريق الشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي، قد عرضت أغنية جديدة باللهجة المصرية على رنا سماحة التي تتمتع بجمهور كبير وفي جعبتها مجموعة من الأغنيات الناجحة.
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