سمر عبد العزيز: ميادة الحناوي كلمةُ سرِّ حياتي الفنية.. وحاسّة حالي طايرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن سعادتها بحضورها حفل النجمة ميادة الحناوي الذي أقامته على مسرح دار الأوبرا، ضمن فعاليات وزارة الثقافة المرافقة لمعرض دمشق الدولي، مبينةً أنها تعيش حالةً رائعةً بالاستماع إلى ميادة الحناوي عن قرب.

وأضافت سمر لـ"فوشيا" أن ميادة هي الحلم والعشق والفن كله، وقالت إنها كبرت على صوتها وأغنياتها، وأنها عندما تعلّمت الغناء بدأت تغني لها من شدّة حبها لصوتها وإحساسها بقيمتها الفنية.

وبيّنت أنها تمنّت أن تصبح مطربةً عندما حضرت لها حفلًا قديمًا على مسرح قلعة حلب، لافتةً إلى أن أكثر الأغنيات التي تُحبها "نعمة النسيان" و"سيبولي قلبي" و"كان ياما كان" و"فاتت سنة".