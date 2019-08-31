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شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوة وبدون ماكياج و"بترقص"..هكذا تقضي جنيفر لوبيز إجازتها مع أطفالها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة العالمية جنيفر لوبيزعلي قضاء الكثير من وقتها إما في الغناء على خشبة المسرح أو التمثيل بالأفلام، إلا أن المغنية الشهيرة البالغة من العمر ( 50 عام ) تحاول أن تقضي وقت خاص للطفلين الذين انجبتهم مع النجم العالمي مارك أنتوني وهو التوأم ماكس وإيمي البالغ من العمر 11 عام .
فقد ظهرت جينفر لوبيزعلي طبيعتها بدون استخدام الماكياج حيث ظهرت ملامحها الهادئة، وقضت بعض الوقت مع طفليها لكي يمارسوا هوايتهم المفضلة وهي السباحة .
وبإحدي مقاطع الفيديو لم تترك جنيفر لوبيزالفرصة إلا وظهرت وهي ترقص علي إحدى حمامات السباحة .
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية
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