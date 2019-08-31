شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوة وبدون ماكياج و"بترقص"..هكذا تقضي جنيفر لوبيز إجازتها مع أطفالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة العالمية جنيفر لوبيزعلي قضاء الكثير من وقتها إما في الغناء على خشبة المسرح أو التمثيل بالأفلام، إلا أن المغنية الشهيرة البالغة من العمر ( 50 عام ) تحاول أن تقضي وقت خاص للطفلين الذين انجبتهم مع النجم العالمي مارك أنتوني وهو التوأم ماكس وإيمي البالغ من العمر 11 عام .

فقد ظهرت جينفر لوبيزعلي طبيعتها بدون استخدام الماكياج حيث ظهرت ملامحها الهادئة، وقضت بعض الوقت مع طفليها لكي يمارسوا هوايتهم المفضلة وهي السباحة .

وبإحدي مقاطع الفيديو لم تترك جنيفر لوبيزالفرصة إلا وظهرت وهي ترقص علي إحدى حمامات السباحة .



لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية

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لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية



لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية



لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية



لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية



لوبيز تستمتع بوقتها في اجواء عائلية