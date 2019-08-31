شكرا لقرائتكم خبر عن تيزر جديد للحلقة المقبلة من الموسم الخامس لـPeaky Blinders.. اعرف توقيت عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشبكة الإنجليزية bbc تيزر جديدا للحلقة المقبلة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات والدراما الشهير Peaky Blinders، المقرر عرضها غداً الأحد فى تمام الساعة التاسعة عبر الإذاعة الإنجليزية.

وانخفضت الحلقة الأولى من الموسم الجديد فى التقييم لتصل لـ9.0 عبر الموقع الشهير، بعد أن حصلت على تقييم 9.2 أمس.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.