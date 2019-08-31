في يوم.."تريللر" Terminator: Dark Fate يتخطي 5.8 مليون مشاهدة علي "يوتيوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يوم واحد فقط من إطلاق شركة " Paramount Pictures " التريللر الرسمي لفيلم " Terminator: Dark Fate " لنجم الاكشن الشهير ارنولد شوازينجر، استطاع التريللرأن يحقق أكثر من 5.8 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير"يوتيوب" وذلك خلال 24 ساعة فقط. يشارك ارنولد شوازينجر في بطولة فيلم " Terminator: Dark Fate " المقرر عرضة شهرأكتوبر المقبل عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم توم هوبروليندا هاميلتون و كاسندرا ستار و جابريال لونا وغيرهم . Advertisements





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