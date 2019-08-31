شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد ينتهى من تصوير أغنيته الجديدة "دلع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد رشاد، منذ أيام قليلة، من تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية بعنوان "دلع"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى، وسيتم طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رشاد كانت أغنية "إحساسى" وهى من كلمات عمرو المصرى وألحان علاء الراوى وتوزيع عمر إسماعيل، وتخطت المليون مشاهدة.
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