شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يستأنف تصوير "فلانتينو" غداً بعد توقف 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف دام لأشهر يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده فى مسلسله "فلانتينو"، الأحد المقبل بعد تأجيل 3 أشهر، ومن المقرر أن ينافس به الزعيم فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2020، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير 40% من أحداث العمل.



كواليس مسلسل فلانتينو

ويجسد الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" بطولة داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتى وسليمان عيد وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.