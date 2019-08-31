بعد خطوبتها.. محمود حجازي يهنئ العروسة ولاء الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حرص الفنان محمود حجازي، على تهنئة الفنانة ولاء الشريف على خطوبتها، والتي أعلنت عنها اليوم السبت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

ونشر حجازي الذي شاركها بطولة مسلسل "أبو العروسة"، صورة ولاء مع خطيبها الفنان الشاب ماجد الشرقاوي، وعلق على الصورة قائلًا: "الف مبروووووك ربنا يباركلكوا ويخليكوا لبعض، ولاء الشريف من اكتر الشخصيات النقية اللي روحها طيبة ورفيقة المشوار بتمنالك كل خير".

يذكر أن محمود حجازي قدم دور زوج ولاء في المسلسل الشهير "أبو العروسة"، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، وأحمد صيام، واَخرين.