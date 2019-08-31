بعد تعديل الأفيش وإضافة صورة والده.. أيمن بهجت قمر يوجه الشكر لـ"القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

وجه الشاعر أيمن بهجت قمر الشكر لإدارة المهرجان القومي للمسرح، بعد تعديل الأفيش الرسمي للدورة الثانية عشرة والتي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة، وإضافة صورة والده الكاتب المسرحي بهجت قمر.

ونشر أيمن صورة الأفيش المعدل عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "متشكرين لإدارة المهرجان .. وماتزعلوش بس ده ابويا".

وكان أيمن قد هاجم إدارة المهرجان مع بداية انطلاق الدورة، عبر حسابه على تويتر مع عدد من أبناء الفنانين منهم عمرو محمود ياسين، وابنة الفنان عمر الحريري، بعد أن ظهر الأفيش دون صور أبائهم.

وكتب بهجت قمر: ""ابويا مش في الصورة ! صحيح هو بهجت قمر ولا خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر !!! يالا عموما إلى القائمين على هذه الصورة طظ فيكوا.. بسيطة" .