محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
وجه الشاعر أيمن بهجت قمر الشكر لإدارة المهرجان القومي للمسرح، بعد تعديل الأفيش الرسمي للدورة الثانية عشرة والتي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة، وإضافة صورة والده الكاتب المسرحي بهجت قمر.
ونشر أيمن صورة الأفيش المعدل عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "متشكرين لإدارة المهرجان .. وماتزعلوش بس ده ابويا".
وكان أيمن قد هاجم إدارة المهرجان مع بداية انطلاق الدورة، عبر حسابه على تويتر مع عدد من أبناء الفنانين منهم عمرو محمود ياسين، وابنة الفنان عمر الحريري، بعد أن ظهر الأفيش دون صور أبائهم.
وكتب بهجت قمر: ""ابويا مش في الصورة ! صحيح هو بهجت قمر ولا خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر !!! يالا عموما إلى القائمين على هذه الصورة طظ فيكوا.. بسيطة" .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعديل الأفيش وإضافة صورة والده.. أيمن بهجت قمر يوجه الشكر لـ"القومي للمسرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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