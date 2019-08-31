رامي رضوان مشيدًا بأعمال أحمد عبدالعزيز: "قدم أعمالًا كان الشارع وقت عرضها مفيهوش حس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الإعلامي رامي رضوان بالأعمال التليفزيونية التي قدمها الفنان أحمد عبدالعزيز.

ونشر رضوان صورة تجمعه بعبدالعزيز، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هذا الرجل قدم أعمالًا كان الشارع المصري وقت عرضها مفيهوش حس، كله قاعد قدام التلفزيون منتظر، أيام كانت حلوة والله".

وذكر رضوان في تعليقه بعض أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز ومنها: " المال والبنون، سوق العصر، ذئاب الجبل، الوسية، الفرسان، الأب الروحي، كلبش3، عباس الضو بيقول لا"، وغيرها.

وحل الفنان أحمد عبدالعزيز ضيفًا مع الإعلامي رامي رضوان، الخميس الماضي، في برنامجه مساء “DMC"، المعروض على شاشة DMC".