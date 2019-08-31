"كنت بلوم على أحمد فهمي".. السعدني يعلق على هجوم متابعيه بعد رسالته لطليقته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان أحمد السعدني عما سببه له هجوم البعض عليه، بعد ما كتبه عن طليقته وأم أولاده الراحلة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هناك مواقف لا شماتة فيها.

وكتب السعدني: "طول عمري مابيفرقش معايا كلام الناس، وكنت بلوم صحابي زي أحمد فهمي مثلا، إنه بيقعد يشتم الناس اللي بتشتمه، وأقوله إنت بتقرا ليه أصلا كبر دماغك، عمري ما اهتميت اقرأ التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها أو يمكن مكنش حد بيغلط فيا".

وأضاف: "الحقيقه ماعرفش الوضع كان ايه، لكن بعد البوست الطويل اللي أنا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي وأم ولادي رحمة الله عليها، وماكنتش مهتم إن حد يقراه ولا كنت عايز أعرف رأي حضراتكم فيه، لقيت صحابي قالولي إن في ناس شتمتني استغربت، لأن اللي اتربينا عليه، أنه لا شماتة في مواقف معينة، بس ماهتمتش برضه لأن اللي فيا مكفيني أساسا".

وتابع: "النهاردة بالصدفة، كنت داخل أكتب تعليق علي مدرب الأهلي الجديد بحاول أكسر حالة الجمود اللي أنا فيها، والحمد لله فشلت فشل ذريع إني أكسرها والفضل لناس المفروض، إنهم متابعين ليا المفروض برضه إنهم بيحبوني يعني امال متابعني ليه عشان يشتموني؟؟".

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واستطرد: "كلام البعض واللي أعتقد مخدش منهم 5 ثواني كتابة، لكن الأكيد أنه خد وجع قلب وروح وخد من دمي وأعصابي اللي اتحرقوا كتير، أنا لا حشتم ولا حعمل بلوك لحد، ولا هقفل التعليقات، أنا حرجع زي ما كنت أكتب وأنزل صور لنفسي ولأي حد بيحبني وشخص محترم حتي لو أختلف معايا، ومش عايز الهري ده ينسيني أشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي، وكل بعيد كان بيدعي للغالية بالرحمة ولينا بالصبر".

واختتم: "الأهم إني اكتشفت وأنا بكتب السطر ده إني كسرت حالة الجمود فعلا، الحمد لله، والبوست اللي جاي حيكون عن المدرب بس شكل حظه اداله فرصة معايا أشوفه في الماتشات، إلي لقاء مش قريب غالبا".

وكان السعدني قد وجه رسالة طويلة لأم أولاده الرحلة، عبر حسابه على إنستجرام، تحدث فيها عن علاقتهما، وبعض المواقف، التي حدثت بينهما، ورغم تعاطف الكثير معه، فإن الكثير وجه له اللوم والشتائم.