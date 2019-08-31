محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة منة فضالي صورا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من إجازتها التي تقضيها في فرنسا.
وظهرت فضالي في الصور وهي تتناول وجبة الإفطار من أحد الفنادق الكبرى في فرنسا، وارتدت ملابس كاجوال، وعلقت:" صباح الخير".
ويعرض بدءا من يوم الإثنين مسلسل قيد عائلي، الذي تشارك فيه منة فضالي، بطولة عزت العلايلي وصباح عبدالله وميرفت أمين وبوسي ودنيا عبدالعزيز ومريهان حسين، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرض "قيد عائلي".. منة فضالي تنشر صورًا من رحلتها في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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