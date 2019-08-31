صورة| خالد الصاوي رفقة شقيقته: "أول جمهوري المخلص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد الصاوي صورة جمعته بشقيقته داليا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب الصاوي على الصورة: "أنا وأختي على ابن عمك"، وعلق، على الصورة: "داليا حمال الصاوي، عملت مصرفية ومترجمة، نشطت بالعمل الخدمي التطوعي، تدرس الإخراج والتمثيل، دينامو رباني من مولدها، أحب أصدقائي رغم نقارنا، وأول جمهوري المخلص".

يذكر أن الفنان خالد الصاوى شارك في موسم عيد الأضحى، بـ3 أفلام هي الفيل الأزرق 2، وولاد رزق 2، وخيال مآتة، كما ينتظر عرض فيلمه "الفلوس" مع تامر حسني، المقرر عرضه في إجازة نصف العام.