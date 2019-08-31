أحمد صلاح حسني: "قلبي مقسموم كرويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصراوى:

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن الأندية الثلاثة، التي يشجعها حول العالم.

وكتب صلاح، عبر حسابه على "تويتر": "قلبي مقسوم كرويًا إلى الأهلي وإنتر ميلان وبرشلونة، شكرًا الساحرة المستديرة كرة القدم".

يذكر أن فيلم "الممر" هو آخر الأعمال الفنية للفنان أحمد صلاح حسني، من بطولة أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

