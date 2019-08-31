علياء بهات ترفض الجميع لأجل سلمان خان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 10:39 مساءً - حسمت نجمة بوليوود علياء بهات أمر مشاركتها النجم عامر خان بطولة فيلمه الجديد، بسبب تضارب مواعيده مع فيلم لها مع النجم سلمان خان.



وكانت الممثلة البالغة من العمر 26 عاماً أعلنت حماسها للمشاركة في فيلم “إن شاء الله”، للمخرج والمنتج سانجاي ليلا بهنسالي، إلى جانب سلمان خان.



وعلى الرغم من تأجيل تصوير “إن شاء الله” لأجل غير مسمى وبدون أسباب معلنة إلا انّّ بهات استمرت على موقفها من فيلم عامر خان.

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ونقلت مصادر صحقية قولها: “لقد كان عليها أن ترفض العرض لأنها كانت تريد المحافظة على جدول تصوير مواعيد “إن شاء الله”.



بهات التي كان من المفترض انضمامها لفريق عمل فيلم السيرة الذاتية Osho للكاتب تشاندرا موهان جاين، رفضت عروض اخرى بسبب إن شاء الله .



وقالت التقارير: “كانت عليا تتطلع إلى التعاون مع سلمان و سانجاي ليا بهنسالي، لكنها منزعجة جدًا بسبب تخليها عن مشاريع أخرى متعددة أيضًا على خلفية التزامها المهني.”

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وعلى الرغم من أن أسباب تأجيل تصوير فيلم إن شاء الله لا تزال غير واضحة ، إلا ان تقارير تفيد ان خلافات بين سانجاي ليلا بهنسالي وسلمان خان هي سبب التأجيل .



وكان غرّد سلمان خان على حسابه على تويتر بتغريدة أثارت بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما كتب أنّ: “إن شاء الله” قد تم “دفعه” ،وهو لفظ لم يتم توضيح معناه.