داعب النجم أمير كرارة الأطفال، أثناء قضاء إجازته الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي، حيث نشر بعض الصور تجمعه بهم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وظهر الفنان أمير من خلالها وهويأخدذ صور سيلفي معهم، بالإضافة إلى أنه رفعصبي بيد واحدة، وعلق قائلاً: "شلتي بتاعه الساحل ودا أستاذ علي صديقي اتعرفت عليه على البحر من شهرين وبقي أنتيمي".
ومن ناحية آخرى يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير مسلسله الرمضاني المقبل، ويعقد حالياً جلساتعمل مع المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي.
وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل، فى عقد جلسات عمل أولية مع مؤلف ومخرج العمل من أجل وضع الخطوط العريضة للعمل، وذلك بعد الإستقرار على الفكرة الرئيسية للعمل بدأ باهر دويدار مؤلف العمل فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.
ومن المقرر أن يبدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمير كرارة يداعب الأطفال في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.