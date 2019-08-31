بالصور.. أمير كرارة يداعب الأطفال في الساحل الشمالي

داعب النجم أمير كرارة الأطفال، أثناء قضاء إجازته الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي، حيث نشر بعض الصور تجمعه بهم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وظهر الفنان أمير من خلالها وهويأخدذ صور سيلفي معهم، بالإضافة إلى أنه رفع

صبي بيد واحدة، وعلق قائلاً: "".

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان أمير كرارة لتصوير مسلسله الرمضاني المقبل، ويعقد حالياً جلسات

عمل مع المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي.

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وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل، فى عقد جلسات عمل أولية مع مؤلف ومخرج العمل من أجل وضع الخطوط العريضة للعمل، وذلك بعد الإستقرار على الفكرة الرئيسية للعمل بدأ باهر دويدار مؤلف العمل فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل.