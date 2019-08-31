شاهد.. كواليس مسرحية "المتفائل" قبل العرض

كشف الفنان سامح حسين كواليس مسرحية "المتفائل"، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلاله خلف الكواليس

قبل عرض المسرحية بدقائق.

مسرحية "المتفائل"، بطولة كل من حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، آيات

مجدي، يوسف إسماعيل، أمجد الحجار، سوسن الربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومي، و من إخراج إسلام إمام، كما تدور أحداثها في إطار كوميدي إجتماعي حول الأجتهاد في العمل والأهتمام بالتعليم.

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