السينما الدينية توقفت لأسباب إنتاجية

نتساءل فى كل مناسبة دينية: أين السينما الدينية ولماذا توقفت تماماً منذ ما يقرب من نصف قرن؟ ربما كانت الأسباب الإنتاجية سبباً رئيسياً لأن الأفلام الدينية تحتاج لإمكانيات عالية ولكن علينا ألا نغفل أن منتجى هذا الزمن يختلفون تماماً عن منتجى عصر السينما الحقيقية، حيث كان العمل الجيد هو الأساس حتى لو خسر المنتج لأنه يبغى فى النهاية عمل تتوارثه الأجيال.

نستعرض فى هذا التقرير أبرز الأفلام الدينية فى تاريخ السينما المصرية، وكانت فى الفترة من عام 1950 حتى أوائل سبعينيات القرن الماضى.

فيلم «بلال مؤذن الرسول» إنتاج عام 1950 بطولة يحيى شاهين وفردوس محمد، تناول الفيلم حياة سيدنا بلال مؤذن الرسول وكيف تحمل الأهوال حينما دخل الإسلام وكيف كانت شخصية هذا الرجل العابد.

فيلم «هجرة الرسول» بطولة ماجدة الصباحى وإيهاب نافع وعدلى كاسب وحسن البارودى

وإخراج إبراهيم عمارة، إنتاج 1963، تناول الفيلم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بشىء من التفصيل واعتناق بعض العبيد والخدم للإسلام وتحملهم العذاب لنشر الدعوة ومحاولة الكفار بقيادة أبولهب لقتل النبى وصاحبه ليلة الهجرة، وكيف دحرهم المولى عز وجل.

فيلم «رابعة العدوية»، إنتاج فى العام نفسه تقريبا 1963، بطولة نبيلة عبيد وفريد شوقى وعماد حمدى وحسين رياض، إخراج عاطف سالم، تناول الفيلم قصة شهيدة الحب الإلهى «رابعة العدوية» وكيف انتقلت من حياة المجون إلى الحالة الإيمانية الكاملة.

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فيلم «فجر الإسلام» إنتاج 1971، بطولة محمود مرسى وسميحة أيوب ويحيى شاهين ونجوى إبراهيم، تناول الفيلم بداية ظهور الإسلام وكيف اعتنق بعض سادة قريش للإسلام

والصراع من داخل البيت بين الأسرة الواحدة الزوجة والولد يعتنقون الإسلام والأب ما زال كافراً.

فيلم «الشيماء» إنتاج عام 1972، بطولة سميرة أحمد، وأحمد مظهر، وأمينة رزق وإخراج حسام الدين مصطفى، تنول الفيلم حياة «الشيماء» شادية العرب، وشقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الرضاعة وابنة حليمة السعدية، وكيف كانت من أوائل النساء اللائى دخلن الإسلام وقطعت علاقتها بزوجها «بجاد» وهو من أسياد قريش حتى اعتنق الإسلام فى النهاية.

ومن الأفلام الدينية الشهيرة فيلم «الرسالة» إنتاج 1977، وهو إنتاج عربى وإخراج مصطفى العقاد، بطولة عبدالله غيث وحمدى غيث وأشرف عبدالغفور والفنانة السورية منى واصف وأحمد مرعى، بعد ذلك توقفت الأفلام الدينية تماما واتجهت السينما اتجاهاً آخر الكل يبحث عن الكسب المادى المضمون، وبمرور السنوات أصبحت الأفلام الدينية من دروب المستحيل لأسباب إنتاجية بحتة.

فى كل مناسبة نشاهد نفس الأفلام ونشعر بالحسرة على حال السينما فى مصر والعالم العربى، هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تستحق 100 فيلم ولما لا وهو الحدث الأعظم فى تاريخ البشرية.